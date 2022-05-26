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3 часа назад

Назван самый модный принт 2022 года

Lenta.ru

Стилисты Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали цветочный принт в одежде самым модным на весну-лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Wear Daily.

Назван самый модный принт 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, цветочные мотивы были представлены на многих предметах гардероба из весенних коллекций 2022 года у таких дизайнеров, как Kenzo, Gucci и Givenchy. Отмечается, что ботаническая графика в линейках брендов варьировалась от ярких экзотических сочетаний до женственных и романтичных рисунков.

Кроме того, по мнению экспертов, подобные подобные узоры будут хорошо смотреться не только на платьях, но и на брюках, а также костюмах и юбках. Среди прочего, стилисты советуют присмотреться к простым украшениям с подвесками в виде цветов и сумкам из жаккарда с соответствующим принтом.

Ранее в мае модный редактор Габриэль Тейзвелл назвала шесть самых модных цветов летнего сезона 2022 года. По словам эксперта, все трендовые оттенки лета текущего года являются природными. Так, например, к ним относится зеленый, ставший популярным благодаря люксовому бренду Bottega Veneta. Вдобавок в эту категорию вошел бежевый и все его натуральные оттенки. Последний специалистка рекомендует использовать в нарядах, состоящих из одежды, которая сшита исключительно из натуральных материалов.

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