Назван самый модный принт 2022 года

Стилисты Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали цветочный принт в одежде самым модным на весну-лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Wear Daily.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистов, цветочные мотивы были представлены на многих предметах гардероба из весенних коллекций 2022 года у таких дизайнеров, как Kenzo, Gucci и Givenchy. Отмечается, что ботаническая графика в линейках брендов варьировалась от ярких экзотических сочетаний до женственных и романтичных рисунков.

Кроме того, по мнению экспертов, подобные подобные узоры будут хорошо смотреться не только на платьях, но и на брюках, а также костюмах и юбках. Среди прочего, стилисты советуют присмотреться к простым украшениям с подвесками в виде цветов и сумкам из жаккарда с соответствующим принтом.