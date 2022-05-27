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20 минут назад

Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок

Lenta.ru

Редактор Glamour Александра Шеб раскрыла способ избежать ненужных покупок, который придумала дизайнер Дженн Роджин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шеб рассказала, что Роджин разработала простую формулу под названием «3-7-14» для избавления от лишних вещей в гардеробе. Первый пункт правила гласит, что если новую одежду не надели спустя три дня после приобретения, то, скорее всего, она окажется ненужной. При этом если через семь дней ситуация не изменится, то данная покупка точно была необдуманной, пояснила журналистка. Последний пункт заключается в том, что неношеные наряды следует вернуть в магазин в течение 14 дней и получить потраченные на них средства.

Отмечается, что Роджин обрела известность, работая художником по костюмам таких сериалов, как «Оранжевый — хит сезона» и «Девчонки».

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