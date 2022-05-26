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57 минут назад

Названы идеальные джинсы для женщин с пышными формами

Lenta.ru

Блогерша Крисси Би показала джинсы, которые станут идеальным выбором для женщин с пышными формами. Соответствующим YouTube-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Названы идеальные джинсы для женщин с пышными формами
Фото: lenta.rulenta.ru

Юзерша назвала округлый живот фактором, который усложняет процесс выбора подходящих брюк. Для этого приходится покупать понравившиеся модели на несколько размеров больше. Кроме того, варианты из плотного денима, как правило, не садятся по фигуре или доставляют дискомфорт при движении.

Би посоветовала женщинам с объемными формами не носить джинсы со средней и низкой посадкой, чтобы избежать «эффекта маффина», при котором живот и бока нависают над поясом. Оптимальное решение — брюки с высокой талией из материала на стрейчевой основе.

Кроме того, девушка порекомендовала отказаться от вариантов оверсайз, который, по ее мнению, полнит. Утверждается, что модели по фигуре способны выгодно подчеркнуть бедра и придать уверенности в себе каждой женщине.

В апреле стилистка Кари Берри показала способы маскировки выпирающего живота с помощью одежды. Она призвала женщин носить укороченные кожаные куртки поверх облегающих трикотажных платьев, топы с басками и наряды А-силуэта, акцентирующие грудь и талию.

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