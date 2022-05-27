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57 минут назад

Облегающие платья станут главным трендом лета

Lenta.ru

Модный редактор Glamour Яна Аккерманн назвала платья-бандо главным трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Облегающие платья станут главным трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Данные вещи без бретелей, облегающие силуэт, вновь станут актуальными в контексте возвращения моды на одежду 2000-х годов, отметила журналистка. По ее словам, указанные предметы гардероба выбирают голливудские звезды как для появления на красной дорожке, так и для пляжных прогулок.

При этом специалистка отметила, что ранее подобные платья носили с туфлями на высоких каблуках. Однако на данный момент она посоветовала сочетать их с мюлями и шлепанцами. Кроме того, по мнению Аккерманн, наряд можно дополнить блузкой или рубашкой свободного кроя.

Помимо этого, модными в грядущем сезоне она назвала платья длины макси, а также одежда, связанная крючком.

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