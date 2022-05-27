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43 минуты назад

Стилистка нашла способы выглядеть дорого весной без особых затрат

Lenta.ru

Британская стилистка Анна Бей нашла способы выглядеть дорого весной без особых затрат на одежду. Ее рекомендации опубликовал Daily Mail.

Стилистка нашла способы выглядеть дорого весной без особых затрат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседница издания перечислила предметы весеннего гардероба, которые, по ее мнению, позволят выглядеть стильно и элегантно без лишних вложений. В первую очередь эксперт порекомендовала носить белый цвет, так как это самый простой способ освежить внешний вид.

Однако Бей добавила, что не стоит пренебрегать и яркими оттенками, которые в текущем сезоне должны заменить черный и серый цвета. По словам имиджмейкера, оптимальным вариантом считаются разноцветные брюки или джинсы, которые она советует сочетать с нейтральными топами и блузками.

Обязательной в гардеробе женщины вещью блогерша считает платье-рубашку, благодаря которому можно составить стильные и комфортные повседневные образы даже в жаркую погоду. Кроме того, по мнению британки, следует обратить внимание на комплекты из брюк из топов, сшитых из струящихся тканей — шелка и его более бюджетных альтернатив.

Вдобавок героиня материала порекомендовала носить твид, который в текущем сезона является трендом. Стилистка утверждает, что особенно удачно смотрятся мини-юбки из этого фактурного материала.

Бэй также призвала пересмотреть обувной гардероб — в него следует добавить классические лоферы, которые сочетаются с большим количеством образов. Удачной покупкой станут и минималистичные однотонные кроссовки.

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