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1 час назад

Стилистка назвала копирующих стиль Елизаветы II знаменитостей

Lenta.ru

Редактор The Sun Эмма Пьетрас назвала знаменитостей, которые копируют стиль королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка назвала копирующих стиль Елизаветы II знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, королева Елизавета II послужила источником вдохновения для образов многих именитых персон. Среди них она выделила супругу принца Уильяма, герцогиню Кейт Миддлтон, певицу Риту Ору, бизнесвумен Викторию Бекхэм, а также актрис Эмму Уотсон, Катерину Мурино и Приянку Чопру.

Так, например, на церемонии вручения наград American Music Awards в 2015 году певица Дженнифер Лопез предстала перед публикой в длинном желтом платье, дополненном кейпом. Аналогичный силуэт и цвет платья выбирала Елизавета II во время государственного визита в Канаду в 1977 году.

Среди прочего, в 2018 году для посещения Букингемского дворца жена принца Гарри Меган Маркл предпочла бежевый костюм, который похож на платье из гардероба королевы. В таком наряде последняя запечатлена на снимке 1947 года, сделанном незадолго до ее свадьбы с принцем Филиппом.

Специалистка также выделила образ британской телеведущей Холли Уиллоби, в котором она появилась на шоу Джонатана Росса в 2017 году. На ней было радужное платье, расшитое пайетками, напоминающее один из самых смелых нарядов монарха для Королевского эстрадного представления в 1999 году.

В июле 2021 года королева Великобритании Елизавета II раскритиковала свадебное платье герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором она вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Согласно материалу, в сети появились кадры с публичного показа свадебного платья Миддлтон, который проходил в Букингемском дворце. На опубликованном видео слышно, как королева комментирует будущий наряд герцогини. «Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко», — высказывалась она.

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