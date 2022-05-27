Стилистка назвала копирующих стиль Елизаветы II знаменитостей

Редактор The Sun Эмма Пьетрас назвала знаменитостей, которые копируют стиль королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, например, на церемонии вручения наград American Music Awards в 2015 году певица Дженнифер Лопез предстала перед публикой в длинном желтом платье, дополненном кейпом. Аналогичный силуэт и цвет платья выбирала Елизавета II во время государственного визита в Канаду в 1977 году.

Среди прочего, в 2018 году для посещения Букингемского дворца жена принца Гарри Меган Маркл предпочла бежевый костюм, который похож на платье из гардероба королевы. В таком наряде последняя запечатлена на снимке 1947 года, сделанном незадолго до ее свадьбы с принцем Филиппом.

Специалистка также выделила образ британской телеведущей Холли Уиллоби, в котором она появилась на шоу Джонатана Росса в 2017 году. На ней было радужное платье, расшитое пайетками, напоминающее один из самых смелых нарядов монарха для Королевского эстрадного представления в 1999 году.