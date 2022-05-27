Стилист назвала лучшие шорты для летних вечеров

По словам специалистки, данные изделия не утратят актуальности в грядущем сезоне при правильной подаче. Так, она порекомендовала сочетать их с обувью на каблуках и пиджаками. Кроме того, в моде окажутся короткие кожаные шорты, которые можно комбинировать с корсетными топами и предметами гардероба из прозрачных тканей, отметила Каткова.