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1 час назад

Стилистка перечислила модные тренды для девушек маленького роста

Lenta.ru

Блогерша Бетани (фамилия неизвестна) перечислила модные тренды, которых следует избегать девушкам маленького роста. На ее рекомендации в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

Перечислены модные тренды для девушек маленького роста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистки, джинсы и другие штаны на низкой посадке будут визуально укорачивать ноги. Вместо них она советует отдавать предпочтение одежде с высокой линией талии.

«Ничто так не укорачивает ноги, как комбинезоны или трендовые джинсы с заниженной талией»,

— поясняет эксперт. Среди прочего, в числе неудачных вещей оказались мешковатые джинсы и туники.

Кроме того, Бетани рекомендует избегать сапог, длина которых заканчивается на середине голени. Специалистка подчеркивает, что невысоким девушкам лучше подойдут ботильоны или ботфорты.

Мода,
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