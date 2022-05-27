Перечислены модные тренды для девушек маленького роста

Блогерша Бетани (фамилия неизвестна) перечислила модные тренды, которых следует избегать девушкам маленького роста. На ее рекомендации в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

По словам стилистки, джинсы и другие штаны на низкой посадке будут визуально укорачивать ноги. Вместо них она советует отдавать предпочтение одежде с высокой линией талии.

«Ничто так не укорачивает ноги, как комбинезоны или трендовые джинсы с заниженной талией»,

— поясняет эксперт. Среди прочего, в числе неудачных вещей оказались мешковатые джинсы и туники.