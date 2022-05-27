Почему Кейт Миддлтон всегда носит сумочку в левой руке?

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Принцессу Беатрис можно с лёгкостью назвать главным модным экспериментатором королевской семьи. Герцогиня всегда появляется на публике в ярком и необычном аксессуаре или головном уборе. Буквально на днях она приняла участие в летнем приёме в саду Букингемского дворца, где удивила гостей своим сказочным внешним видом. Вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, графиней Софи Уэссекской и принцем Эдвардом герцогиня поприветствовала приглашённых в резиденцию монарха людей разного рода профессий в знак признания их заслуг перед обществом.

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Принцесса Беатрися выступает перед гостями на вечеринке в Королевском саду в Букингемском дворце 25 мая 2022 года в Лондоне, Англия

К слову, Кейт Миддлтон вышла в свет в образе мятного цвета, который дополняла необычная шляпа, украшенная текстильным цветком. А вот принцесса Беатрис выбрала для себя миди-платье с принтом от Self Portrait, которое дополнила очень эффектным аксессуаром — ободком от Camilla Rose Millinery под названием «Одуванчик». Йоркская часто отдавала предпочтение необычным и ярким головным уборам: например, на службе в честь Дня благодарения в марте этого года Беатрис надела бордовую повязку с цветочным принтом и вуалью. Более того, Йоркская не единственная королевская особа, которая является поклонницей тренда эффектных повязок и шляпок. Кейт Миддлтон в этом году вернула абсолютную популярность ободкам. А сестра Беатрис, принцесса Евгения, также выбирает необычные головные уборы для мероприятий.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская в Королевском саду в Букингемском дворце в Лондон, 25 мая 2022 года

К слову, в 2011 году принцессы Беатрис и Евгения вызвали волну обсуждения на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевские особы появились в очень причудливых шляпках необычной формы. Головной убор Евгении был украшен композицией из цветов и перьев, а бледно-розовая шляпка Беатрис больше всего напоминала крендель.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис на королевской свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 2011

«Их осуждала пресса, и это было немного несправедливо. Я думаю, они сами вправе решать, что им подходит, а что нет», — говорит королевский эксперт Чарли Андерсон. «Евгения предпочитает более приталенные формы 1960-х годов, в то время как Беатрис нравятся оборки и цветочный принт. Я думаю, что у Беатрис хороший вкус, ведь последние несколько лет она выбирает потрясающие вещи и всегда создаёт смелые образы, а вот Евгения выбирает более утончённые наряды», — заключил он.

Источник фото: Gettyimages