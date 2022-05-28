Wildberries официально ввел платный возврат товаров

Большей части пользователей интернет-магазина Wildberries придется заплатить за возврат товара 50 рублей. Жителям отдаленных регионов и клиентам, которые не забрали заказ, по 100 рублей.

Согласно новым условиям, клиентам Wildberries придется заплатить 50 рублей за возврат товара, если сумма его выкупа больше 5 тысяч рублей, а процент выше 15. Причем деньги спишут за каждую вещь отдельно. В два раза дороже стоит возврат в Калининграде, Магадане и на Дальнем Востоке. А также в случае если покупатель не забрал свой товар в точке выдачи.

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Информация о нововведениях маркетплейса появилась в личных аккаунтах клиентов только сейчас, хотя списывать деньги с них стали еще с начала года. Люди жаловались, что средства уходят даже без оформленного возврата. В Wildberries называли платный возврат тарифом оплаты обратной логистики и напоминали, что речь идет лишь о 10% пользователей, которые часто отказываются от доставленных товаров.

Теперь же потратиться на эту услугу придется даже тем, кто ни разу ничего не возвращал. Представители площадки, однако, продолжают акцентировать свое внимание на тех самых 10%. Комментирует руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев:

Валерий Прокопьев руководитель пресс-службы Wildberries «Во-первых, эта модель работает с 2020 года, ничего принципиально нового в ней не появилось. Во-вторых, она была создана совместно с предпринимателями, которые продают у нас товары для сокращения брака из-за многочисленных примерок и злоупотребления бесплатными услугами нашей платформы. И в-третьих, под услугу платного возврата подпадают всего 10% покупателей, условия очень простые: бесплатный возврат предоставляется при проценте выкупа от 15 и сумме выкупа 5 тысяч рублей за два года. Если же вы не входите в число этих 90% сознательных клиентов, которые мало возвращают вещей, плата составляет 50 рублей за одну вещь».

Отечественные конкуренты Wildberries по рынку пока не спешат брать деньги за возврат товаров, чего не скажешь про международный бизнес. В начале мая торговая сеть Zara без предупреждения ввела обязательную плату за возврат одежды, купленной в интернет-магазине бренда из любой страны мира. В России магазины ретейлера временно закрыты. Стоимость такой операции составила два фунта стерлингов, или по нынешнему курсу 167 рублей. Некоторые пользователи отреагировали на это гневными комментариями и заявили, что перестанут закупаться у ретейлера.

Впрочем, негативный отклик аудитории вряд ли заставит компании пересмотреть свое решение — как в мире, так и в России, где из-за ситуации на Украине закрываются физические точки в торговых центрах. Продолжит гендиректор «InfoLine-аналитика» Михаил Бурмистров:

Михаил Бурмистров гендиректор «InfoLine-аналитика» «Просел трафик в торговых центрах, там много вакантных мест, международные ретейлеры приостановили работу. И в этих условиях потребители переключаются на онлайн. Здесь бенефициарами являются лидер рынка Wildberries и занимающий второе место Ozon, а также «Яндекс.Маркет», AliExpress локальный его бизнес. В условиях турбулентности и сложностей с логистикой, мне кажется, в большей степени это просто один из пилотных проектов, который в том числе нацелен на определенные изменения и в покупательском поведении. Это та же логика, как в свое время была с постоплатой».

Постоплата, о которой упомянул собеседник Business FM, потеряла свою популярность среди россиян в период пандемии. Если до локдауна в 2020 году половина российских интернет-покупателей предпочитали оплачивать заказ при получении товара, то после него этой услугой пользовались уже 40%. Причем поведенческие привычки у наших соотечественников изменились не только из-за риска заболеть. Две крупные онлайн-площадки в лице Wildberries и Ozon в то время намеренно отказались от приема наличных.