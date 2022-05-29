Стилист рассказал о самых модных юбках летнего сезона

Стилист Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он посоветовал обратить внимание на асимметричную юбку-плиссе и юбку-трубу. По словам стилиста, теннисная юбка станет этим летом настоящим хитом.

«Ее можно носить и с кроп-топом, и с бомбером, и с объемной рубашкой», – сказал Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

Эксперт добавил, что хорошие образы с теннисной юбкой составляла принцесса Диана. Ее образы можно брать в качестве примера для подражания. Для Дианы юбка была универсальной вещью – она надевала ее и на официальные мероприятия, и на прогулки с детьми, и на занятия теннисом.