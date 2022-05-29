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1 час назад

Стилист рассказал о самых модных юбках летнего сезона

Мир24иещё 1

Стилист Александр Рогов рассказал о модных новинках летнего сезона. Он посоветовал обратить внимание на асимметричную юбку-плиссе и юбку-трубу. По словам стилиста, теннисная юбка станет этим летом настоящим хитом.

Стилист рассказал о самых модных юбках летнего сезона
Фото: мир24мир24

«Ее можно носить и с кроп-топом, и с бомбером, и с объемной рубашкой», – сказал Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

Эксперт добавил, что хорошие образы с теннисной юбкой составляла принцесса Диана. Ее образы можно брать в качестве примера для подражания. Для Дианы юбка была универсальной вещью – она надевала ее и на официальные мероприятия, и на прогулки с детьми, и на занятия теннисом.

Ранее стилист Эрин Басби назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. Она порекомендовала не надевать укороченные брюки и вещи с пестрыми принтами.

Мода,Александр Рогов,
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