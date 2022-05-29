Дизайнер дал рекомендации при выборе качественной одежды

Шесть «тестов», которые можно провести для проверки качества вещи перед покупкой в магазине, «Мосленте» назвал дизайнер, fashion-эксперт Наз Маер.

Фото: Мослента Мослента

В первую очередь эксперт порекомендовал обращать внимание на волокна ткани. Он объяснил, что натуральные ткани, такие как лен и хлопок, служат дольше, чем синтетические. Они также лучше подходят для людей с чувствительной кожей. Посмотреть состав ткани можно на внутренней бирке вещи.

Также следует обратить внимание на плотность материала. Одежда, сшитая из более плотного материала, служит дольше. «Поэтому, если вы выбираете между несколькими похожими вещами, проведите быстрый тест на свет, чтобы сравнить их. Если ткань просвечивает насквозь — обычно это не очень хороший знак», — советует дизайнер.

Определить качество ткани можно и по тесту на растяжение. Эксперт объяснил, что высококачественные материалы выглядят хорошо даже после того, как их поносят некоторое время. Для проверки ткани в магазине нужно немного ее потянуть. Складки и растяжения являются признаком некачественного материала.

Помимо этого, следует проверить подол вещи и швы. «Слегка потяните за швы. Неаккуратные швы, которые расползаются, обычно являются признаком того, что вещь долго не прослужит. Также проверьте, нет ли таких ошибок, как перекрученные швы, забытые детали, распущенные нитки или швы, выполненные дважды», — рекомендует Маер.

Дизайнер советует также проверить правильность рисунка и качество петель для пуговиц — они не должны быть растянуты.