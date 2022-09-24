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1 час назад

Сексуальность из 90-х: какие приемы актуальны сейчас

Диана Товсепова

Вместе с сексуальной революцией в 1990-х годах в мир пришли новые тренды и модные веяния. Женщины открывали для себя прелести своей красоты, придумывали замысловатые лайфхаки и не боялись привлекать внимание. О женских приемах из 90-х, которые актуальны и сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Сексуальность из 90-х: какие приемы актуальны сейчас
Фото: СоцсетиСоцсети

Косички-антенны

Соцсети

Многие блогеры и супермодели решили возродить тренд из 90-х и стали заплетать пряди у лба в крошечные косички. Амбассадором этого тренда можно считать модель Беллу Хадид, которая почти в одиночку вернула в моду «антенны».

Экстра-супер-мини

Мини-платья и юбки были еще одной странной модной тенденцией 1990-х годов. Концепция такой одежды не совсем нова, так как люди носили миниатюрные версии юбок задолго до начала 1990-х годов (мини-юбки были популярны уже давно), но мини-платья — это совсем другая история.

Кадр из клипа

В те годы можно было увидеть в экстра-мини самых популярных девушек в мире. Эти платья были длиной, как футболки, но смущало это мало кого. Сейчас возвращается тренд на мини, но теперь такие платья носят под оверсайз-рубашками и бомберами, а дополняют образ модными кроссовками.

И снова френч

Соцсети

Французский маникюр пользовался бешеной популярностью в 90-х годах, но постепенно тренд погас, а какое-то время такой дизайн даже считался устаревшим и "деревенским". Но в последний год френч снова входит в моду. Причем особенно актуален цветной вариант такого маникюра.

Мода,Белла Хадид,
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