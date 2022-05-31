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4 часа назад

С чем носить юбки в 2022 году: секреты идеального образа

РИА "ФедералПресс"

Лето вот-вот ворвется в нашу жизнь. Пора убирать зимнюю одежду и доставать платья и юбки. Стилисты рассказали, как правильно носить юбки в 2022 году.

С чем носить юбки в 2022 году: секреты идеального образа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Короткие юбки и сандалии

Носить короткие юбки с каблуком – слишком вульгарно, пишет Marie Claire. Намного лучше надеть сандалии на плоской подошве или всеми любимые вьетнамки.

Короткие юбки и сапоги

Даже летом можно побаловать себя сапогами (без меха, конечно). Надевайте короткие юбки и казаки. Смотрится потрясающе.

Короткие юбки и оверсайз

Экстремальное мини – тренд сезона. Но носить короткую юбку все же надо осторожнее. Стилисты советуют надевать вместе с ней оверсайз жакет, который будет чуть длиннее самой юбки.

Юбка–миди и футболка

Юбка ниже колена идеально сочетается с футболкой. Ее лучше заправить внутрь.

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