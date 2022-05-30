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57 минут назад

Стилистка перечислила старящую женщин одежду

Lenta.ru

Американская журналистка перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуру. На посты в ее TikTok-аккаунте обратила внимание редакция The Sun.

Стилистка перечислила старящую женщин одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь 51-летняя стилистка Тамсен Фадал посоветовала отказаться от одежды, на которую нанесен чересчур крупный принт.

«Мы часто видим огромные цветы на женских платьях и рубашках. Вместо них следует искать вещи с мелким рисунком — они могут омолодить вас как минимум на 10 лет», — считает специалистка.

По словам эксперта, необходимо также избавиться от устаревших моделей джинсов, например, брюк капри или штанов фасона mom.

«У каждой женщины есть джинсы 10- и 20-летней давности, которые все еще им подходят. Но лучше потратить время и купить современную вещь, чем ходить в старой. Выделите день для шопинга и подберите новые идеальные джинсы», — уточнила она.

В заключение журналистка порекомендовала инвестировать деньги только в те предметы гардероба, которые подчеркивают достоинства фигуры.

«Не гонитесь за трендами — покупайте одежду по вашим пропорциям, чтобы она служила вам долгие годы», — объяснила Фадал.

Мода,
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