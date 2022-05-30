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3 минуты назад

Стилисты назвали подходящую для юбок разной длины одежду

Lenta.ru

Модные редакторы журнала Marie Claire назвали подходящую одежду для юбок разной длины. Их рекомендации появились на сайте издания.

Стилисты назвали подходящую для юбок разной длины одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистов, короткие юбки лучше всего сочетаются с минималистичными топами, кардиганами или джемперами из плотного трикотажа. Кроме того, к таким изделиям следует подбирать объемные жакеты по длине их подола. В качестве обуви эксперты советуют присмотреться к сандалиям на плоской подошве и сапогам. В то же время юбки длины миди предлагается носить с футболками.

Среди прочего, специалисты рекомендуют избегать сочетаний мини-юбки с туфлями на высоком каблуке, макси — с кроссовками и оверсайз-жакетами, а также юбок-миди с ботильонами.

«Некогда популярный в нулевые тренд на мини и высокий каблук сейчас выглядит максимально нелепо и даже вульгарно. Образ макси с кроссовками тоже устарел и выдаст отсутствие вашего интереса к моде и тенденциям. Кроме того, ботильоны в сочетании с юбкой длины миди визуально обрежут вам ноги», — поясняют журналисты.

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