Стилисты назвали подходящую для юбок разной длины одежду

По словам стилистов, короткие юбки лучше всего сочетаются с минималистичными топами, кардиганами или джемперами из плотного трикотажа. Кроме того, к таким изделиям следует подбирать объемные жакеты по длине их подола. В качестве обуви эксперты советуют присмотреться к сандалиям на плоской подошве и сапогам. В то же время юбки длины миди предлагается носить с футболками.