Объявлены кураторы направлений Московской недели моды

«Мы живем в новой реальности, изменения затронули все аспекты модной индустрии, а значит, бизнес должен стремительно трансформироваться. Поэтому цель деловой программы Недели моды заключается в интеграции всех игроков рынка в единую, стабильно работающую систему. Производство и сырьевая база, креатив и коммерция были традиционно не связаны друг с другом. Когда у нас получится объединить всех и наметить первые интеграционные шаги, будет положено начало новой индустрии, менее зависимой, более полноценной и самодостаточной», — Анна Черных, куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна, партнер проекта поддержки и развития молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель Центра инновационного молодежного творчества «Проектные мастерские».



«Я думаю, сейчас очень важно понимать состояние индустрии моды в России, возможные пути ее развития. Деловая программа охватывает три важных блока – это задачи, стоящие перед российской модой в долгосрочной и краткосрочной перспективах; это обсуждение программы действий, направленных на поддержку и развитие индустрии; и это лекции и мастер-классы, предназначенные для молодых дизайнеров, – скажем так, ориентация на местности, советы и передача опыта», — Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ.