Кроссовки: с чем носить в офис, на свидание и на прогулку

Сегодня не так просто вспомнить те времена, когда женские кроссовки и кеды были исключительно прерогативой спортсменов. С тех пор мода неуклонно двигалась в сторону расслабленности и комфорта, а что может быть удобнее кроссовок? Их можно носить с летящими юбками, деловыми костюмами, классическими пальто и даже свадебными платьями.
Если в компании нет строгого дресс-кода, можно воспользоваться этим для создания современного образа в стиле smart casual. Для этого понадобятся белые кроссовки минималистичного дизайна. Их можно комбинировать со строгими платьями-футлярами, деловыми костюмами total white, блузами и широкими брюками.
Если правила компании позволяют, можно пойти по более интересному пути и комбинировать smart casual c яркими неоновыми кроссовками или массивными dad sneakers. В таком случае стоит выбрать одежду более сдержанных цветов — главным акцентом будет обувь.
Кроссовки — не помеха для создания нежного и женственного образа. Напротив, они добавят немного расслабленности и актуальности к аутфиту. Подойдут любые модели, будь то лаконичные белые, футуристические серебристые на толстой подошве или массивные ретро-кроссовки. Их можно сочетать с асимметричными свободными фасонами, платьями-рубашками или моделями в бельевом стиле. Модные принты лета-2022 — цветочные мотивы, тропики, абстракции, горошек и тай-дай.
Повседневный образ не обязательно должен ограничиваться джинсами и футболками. Среди острых трендов весны-лета 2022 года — карго-брюки, костюмы в стиле сафари, необычные панамы, шорты-бермуды и кроп-топы. Дополнит образ огромная оверсайз-сумка, куда можно сложить всё необходимое: ланчбокс, пляжное полотенце или стильную куртку-бомбер для прохладного летнего вечера.