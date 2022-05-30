Кроссовки: с чем носить в офис, на свидание и на прогулку

Сегодня не так просто вспомнить те времена, когда женские кроссовки и кеды были исключительно прерогативой спортсменов. С тех пор мода неуклонно двигалась в сторону расслабленности и комфорта, а что может быть удобнее кроссовок? Их можно носить с летящими юбками, деловыми костюмами, классическими пальто и даже свадебными платьями.

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Среди ведущих трендов: Белые минималистичные кроссовки — они стали актуальным элементом базового гардероба. Это универсальная обувь, которую можно не глядя сочетать с аутфитами в любом стиле.

Массивные кроссовки в духе девяностых. Толстая подошва и нарочито грубые очертания добавят в образ нотку бунтарства. В этом сезоне можно сделать ставку на кроссовки с серебристыми деталями или полностью окрашенные в серебряный цвет.

Экстремально толстая подошва. Отказываясь от неудобных каблуков, многие все же не против добавить себе несколько сантиметров роста.

Яркие цветные вставки. Они помогут добавить позитива и сделать образ ярче — именно этого часто не хватает после зимней серости.

Кроссовки с необычной фактурой. Например, рваный деним, вязанные крючком элементы, рельефная замшевая поверхность, крупные разноцветные стежки.

Сочетания для офиса

Если в компании нет строгого дресс-кода, можно воспользоваться этим для создания современного образа в стиле smart casual. Для этого понадобятся белые кроссовки минималистичного дизайна. Их можно комбинировать со строгими платьями-футлярами, деловыми костюмами total white, блузами и широкими брюками.

Если правила компании позволяют, можно пойти по более интересному пути и комбинировать smart casual c яркими неоновыми кроссовками или массивными dad sneakers. В таком случае стоит выбрать одежду более сдержанных цветов — главным акцентом будет обувь.

Романтические образы

Кроссовки — не помеха для создания нежного и женственного образа. Напротив, они добавят немного расслабленности и актуальности к аутфиту. Подойдут любые модели, будь то лаконичные белые, футуристические серебристые на толстой подошве или массивные ретро-кроссовки. Их можно сочетать с асимметричными свободными фасонами, платьями-рубашками или моделями в бельевом стиле. Модные принты лета-2022 — цветочные мотивы, тропики, абстракции, горошек и тай-дай.

Расслабленные аутфиты