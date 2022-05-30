Стилисты перечислили самые модные сумки на лето 2022 года

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили трендовые сумки на лето 2022 года. Информация появилась на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам стилистов, в предстоящем сезоне будут актуальны большие модели из плетеной кожи, вязаные изделия, а также сумки-багеты ярких цветов или украшенные стразами. Кроме того, самыми модными журналисты назвали сумки с веревочными ручками.

«Среди всех тканых кожаных текстур и вязаных сумок пляжные и праздничные мотивы идут впереди», — поясняют специалисты.