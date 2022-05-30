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1 час назад

Стилисты перечислили самые модные сумки на лето 2022 года

Lenta.ru

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили трендовые сумки на лето 2022 года. Информация появилась на сайте издания.

Стилисты перечислили самые модные сумки на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам стилистов, в предстоящем сезоне будут актуальны большие модели из плетеной кожи, вязаные изделия, а также сумки-багеты ярких цветов или украшенные стразами. Кроме того, самыми модными журналисты назвали сумки с веревочными ручками.

«Среди всех тканых кожаных текстур и вязаных сумок пляжные и праздничные мотивы идут впереди», — поясняют специалисты.

Помимо этого, из популярного на подиумах сезона весна-лето материала букле предлагают и аксессуары. Сумки из этой ткани будут смотреться особенно выигрышно в сочетании с винтажной одеждой, отмечают журналисты. Среди прочего, носить такие вещи авторы материала рекомендуют с укороченными джинсами и жилетами.

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