3 распространенные ошибки при покупке нижнего белья

Нижнее белье непосредственно контактирует с самыми нежными частями тела. Выбрать качественное белье несложно — достаточно помнить несколько правил.

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Модель бюстгальтера: она не одна

Грудь у каждой женщины своя. Форма, размер, объем — все это важно при выборе фасона.

Обычно женщины выбирают либо классический фасон, либо пуш-ап, игнорируя более десятка других, более удобных форм.

К примеру, фасон бюстье (напоминает кружевной топ) отлично поддерживает и выгодно выделяет маленькую грудь. Большая грудь удобно помещается в баллонет или «Анжелику».

Размер бюстгальтера: он меняется

Многие женщины покупают один и тот же размер бюстгальтераеще со школы. Если такой подход работает для вас, это прекрасно; однако тела большинства женщин меняются со временем. В идеале нужно измерять себя каждый раз, отправляясь за покупками в магазин белья.

В салоне померьте несколько разных размеров, а не только привычный. Можно попросить помощи у продавца-консультанта: специалистка подберет изделие по размеру.

Ткань: нужно чередовать

Трусы можно поделить очень условно на каждодневные и «специальные». Белье на каждый день должно быть сшито из дышащих материалов: хлопка или качественного льна. Из полиэстера и синтетики шьют бесшовные трусы, из кружева и шелка — «праздничные».