Российский стилист назвала самую трендовую пляжную вещь

Российский стилист Любовь Жукова назвала самую трендовую пляжную вещь на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Радио 1».

Речь идет о топах без бретелей, которые в то же время можно сочетать с другими предметами гардероба для создания более официальных образов.

«Если прямо с пляжа вам надо попасть на вечеринку — наденьте поверх топа пиджак. Это не просто выход из положения, но и последний писк моды»,

— пояснила Жукова.

Кроме того, стилистка отметила, что в грядущем сезоне будут актуальны слитные и раздельные купальники, оформленные металлическими кольцами и цепочками, а также вязаные модели.

«Сейчас очень актуальны изделия, выполненные крючковой вязкой. Если у вас нет средств купить брендовый купальник, можно связать самостоятельно»,

— порекомендовала она.