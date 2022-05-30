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8 минут назад

Российский стилист назвала самую трендовую пляжную вещь

Lenta.ru

Российский стилист Любовь Жукова назвала самую трендовую пляжную вещь на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Радио 1».

Российский стилист назвала самую трендовую пляжную вещь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о топах без бретелей, которые в то же время можно сочетать с другими предметами гардероба для создания более официальных образов.

«Если прямо с пляжа вам надо попасть на вечеринку — наденьте поверх топа пиджак. Это не просто выход из положения, но и последний писк моды»,

— пояснила Жукова.

Кроме того, стилистка отметила, что в грядущем сезоне будут актуальны слитные и раздельные купальники, оформленные металлическими кольцами и цепочками, а также вязаные модели.

«Сейчас очень актуальны изделия, выполненные крючковой вязкой. Если у вас нет средств купить брендовый купальник, можно связать самостоятельно»,

— порекомендовала она.

Также популярность обретут яркие оттенки, блестящие ткани и разрезы в различных частях наряда, заключила собеседница издания.

Мода,Любовь Жукова,
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