Раскрыт способ всегда выглядеть стильно

Звездный стилист Эрика Болл раскрыла способ, который позволяет женщинам всегда выглядеть стильно. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

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Эксперт отметила, что модные бренды создают одежду по стандартным лекалам, не учитывая особенностей разных типов женской фигуры. По этой причине Болл призывает подшивать любую вещь после покупки по индивидуальным меркам.

Так, особое внимание следует уделять длине джинсов. Специалистка отмечает, что крайне трудно подобрать модель, которая удачно сядет на бедрах и талии и при этом подойдет по росту. По ее словам, лучше отдавать предпочтение идеальной посадке брюк, а затем относить их в ателье, чтобы укоротить. Болл также советует обращаться к профессиональным портным с просьбой подшить низ с сохранением фабричного шва.

Важную роль при составлении стильного образа играет и посадка классических брюк — в частности, их карманы. Последние могут визуально прибавлять лишние сантиметры к бедрам, поэтому в некоторых случаях их лучше зашить, считает собеседница издания.