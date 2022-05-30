Купальники из 1980-х годов вновь стали трендом

Редактор Who What Wear Алексия Вуйчич назвала купальники из 1980-х годов новым модным трендом лета. Соответствующий материал появился на сайте портала.
Так, актуальными стали изделия, фасон которых предполагает максимально открытую область бедер. Журналистка отметила, что к ним относятся как бикини с завышенной талией, так и слитные купальники.
«Данные предметы гардероба облегают ваше тело, обеспечивая удобную посадку, и подходят для любого типа фигуры»,
— пояснила эксперт.
Кроме того, Вуйчич обратила внимание на разнообразие расцветок и материалов, из которых изготовлены указанные вещи в линейках таких брендов, как River Island, Monki, Hollister, Isa Boulder и других. В ассортименте марок можно найти как базовые однотонные модели, так и изделия из рельефных тканей или с анималистичными принтами.