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3 часа назад

Купальники из 1980-х годов вновь стали трендом

Lenta.ru

Редактор Who What Wear Алексия Вуйчич назвала купальники из 1980-х годов новым модным трендом лета. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Купальники из 1980-х годов вновь стали трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, актуальными стали изделия, фасон которых предполагает максимально открытую область бедер. Журналистка отметила, что к ним относятся как бикини с завышенной талией, так и слитные купальники.

«Данные предметы гардероба облегают ваше тело, обеспечивая удобную посадку, и подходят для любого типа фигуры»,

— пояснила эксперт.

Кроме того, Вуйчич обратила внимание на разнообразие расцветок и материалов, из которых изготовлены указанные вещи в линейках таких брендов, как River Island, Monki, Hollister, Isa Boulder и других. В ассортименте марок можно найти как базовые однотонные модели, так и изделия из рельефных тканей или с анималистичными принтами.

Мода,
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