Купальники из 1980-х годов вновь стали трендом

Так, актуальными стали изделия, фасон которых предполагает максимально открытую область бедер. Журналистка отметила, что к ним относятся как бикини с завышенной талией, так и слитные купальники.

Кроме того, Вуйчич обратила внимание на разнообразие расцветок и материалов, из которых изготовлены указанные вещи в линейках таких брендов, как River Island, Monki, Hollister, Isa Boulder и других. В ассортименте марок можно найти как базовые однотонные модели, так и изделия из рельефных тканей или с анималистичными принтами.