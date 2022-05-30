Стилист назвала антитренды для девушек с маленьким ростом

Автор модного блога Dearly Bethany назвала пять трендов, которых следует избегать женщинам невысокого роста. Об этом пишет The Sun.

Так, стилист призвала девушек размера petite избегать джинсов с низкой посадкой, поскольку они визуально укоротят длину ног. Взамен им лучше выбрать модели с завышенной талией. Плохим вариантом также будет выбор сапог длиной до середины икры. Обувь, которая заканчивается на середине голени, сделает рост еще меньше. Блогер советует выбрать ботильоны, либо надеть сапоги выше колена, которые помогут визуально удлинить ноги.

В этом сезоне актуальны джинсы на два размера больше, чем требуется - они выглядят свободными и непринужденными. Однако подобная модель также не подойдет девушкам с маленьким ростом. При желании носить оверсайз стоит попробовать джинсы длиной до щиколотки.

"Ничто так не укорачивает короткие ноги, как платье с заниженной талией или комбинезон",

— отметила еще одну ошибку Бетани.