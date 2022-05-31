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6 часов назад

Девушку захотели выгнать из Диснейленда за постыдный наряд

Lenta.ru

Американскую блогершу захотели выгнать из тематического парка Disney за откровенный наряд. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Девушку захотели выгнать из Диснейленда за постыдный наряд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Николь Делосрейес рассказала, что отправилась в Диснейленд, расположенный во Флориде, в черных джинсах и белом кроп-топе на завязках, который оформлен глубоким декольте. По словам девушки, один из охранников пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

«Оказывается, дресс-код в парке — это не шутка. Мне сказали купить футболку или уходить с территории. Пришлось приобрести сувенирную вещь в сопровождении охраны», — уточнила инфлюэнсер в видео, которое стало вирусным на платформе и набрало более девяти миллионов просмотров.

Известно, что согласно регламенту, посетители не имеют право приходить в Диснейленд в рваной одежде, а также в оголяющих тело нарядах или чересчур длинных платьях и юбках.

В июне 2021 года женщин также выгнали из бара из-за вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.

Мода,Walt Disney,
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