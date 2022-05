Девушку захотели выгнать из Диснейленда за постыдный наряд

Американскую блогершу захотели выгнать из тематического парка Disney за откровенный наряд. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun .

В июне 2021 года женщин также выгнали из бара из-за вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.