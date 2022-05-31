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2 часа назад

Выше и уже: как с помощью одежды скрыть недостатки

РИА "ФедералПресс"

Прибавить в росте мы уже не сможем. Но стилисты рассказали, как выглядеть выше с помощью моды.

Как с помощью одежды скрыть недостатки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Вертикали

Вертикальные линии на одежде создают идеальный эффект роста. Если не хочется искать принт с полосками, в Marie Claire советуют надеть под верхнюю одежду монохромный наряд.

Обувь в тон

Если подобрать обувь в тон низу, то будете выглядеть выше. Например, вы надеваете белые джинсы, соответственно, сапоги тоже должны быть белыми.

Монохром

А вот подкорректировать фигуру в ширину, поможет монохром. Самый распространенный прием – тотал черный, то есть когда весь лук состоит из черной одежды. Но экспериментировать можно и с более яркими цветами.

Завышенная талия

Уже не секрет, что штаны или джинсы, да и юбки с завышенной талией визуально корректируют фигуру.

Ранее «ФедералПресс» писал, кто из знаков зодиака умеет одеваться лучше всего.

Мода,
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