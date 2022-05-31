Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

Модный редактор Джорджия Тродд назвала самую актуальную модель купальника на лето 2022 года. Об этом она написала в своей колонке для британской версии журнала Glamour.

Журналистка отмечает, что трендом сезона станут купальники с разрезами, в частности, фасоны, полностью или частично открывающие живот. По мнению Тродд, данную тенденцию популяризовали такие модные бренды, как Christopher Esber и Cult Gaia.

Эксперт утверждает, что купальники крупными вырезами являются гибридами бикини и слитных моделей, что делает их универсальными для разных типов фигуры и размеров груди. Так, их носят плюс-сайз-инфлюэнсеры, среди которых известные блогерши Эллана Брайан и Натали Алексис Ли.

Автор материала подчеркивает, что разрезы помогают подчеркнуть женственные формы и при этом не выглядеть вульгарно. Тем не менее, Тодд не рекомендует принимать в таких купальниках солнечные ванны, отмечая вероятность получить неравномерный загар.