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1 час назад

Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

Lenta.ru

Модный редактор Джорджия Тродд назвала самую актуальную модель купальника на лето 2022 года. Об этом она написала в своей колонке для британской версии журнала Glamour.

Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналистка отмечает, что трендом сезона станут купальники с разрезами, в частности, фасоны, полностью или частично открывающие живот. По мнению Тродд, данную тенденцию популяризовали такие модные бренды, как Christopher Esber и Cult Gaia.

Эксперт утверждает, что купальники крупными вырезами являются гибридами бикини и слитных моделей, что делает их универсальными для разных типов фигуры и размеров груди. Так, их носят плюс-сайз-инфлюэнсеры, среди которых известные блогерши Эллана Брайан и Натали Алексис Ли.

Автор материала подчеркивает, что разрезы помогают подчеркнуть женственные формы и при этом не выглядеть вульгарно. Тем не менее, Тодд не рекомендует принимать в таких купальниках солнечные ванны, отмечая вероятность получить неравномерный загар.

Ранее в мае купальники в стиле 1980-х годов были названы модным трендом лета. Данные фасоны максимально открывают бедра и отличаются плавками с завышенной талией. В текущем сезоне популярными будут как слитные, так и раздельные модели самых разнообразных цветов: от базовых оттенков до анималистических принтов.

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