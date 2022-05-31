Летом удачной покупкой станет небесно-голубой жакет

Дизайнеры советуют приобрести на лето и жаркие весенние дни небесно-голубой жакет, который украсит любой образ и сделает его намного эффектнее. Жакет великолепно сочетается как с джинсами и футболкой, так и с шортами в сочетании с топами или майкой. Отметим, что голубой цвет великолепно сочетается с палитрой коричневых оттенков.