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5 часов назад

Названа самая модная джинсовая одежда 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор Marie Claire Сара Хольцман в соавторстве с экспертами назвала самую модную джинсовую одежду 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа самая модная джинсовая одежда 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ruLenta.ruLenta.ru

Так, в данный список вошли брюки с завышенной талией и широкими штанинами, оверсайз-жакеты и юбки длины макси, напоминающие о трендах 1990-х годов.

«Деним — отличная инвестиция, потому что это ткань, которую люди могут носить каждый день», — отметила креативный директор бренда Still Here Соня Моссери.

Кроме того, актуальными в текущем году стали так называемые джинсы плотника, которые изначально создавались с учетом функциональности — с карманами и петлями для хранения рабочих инструментов. В настоящее время данные вещи представлены в линейках таких люксовых марок, как Valentino, Balenciaga и Bottega Veneta, отметила основательница компании Tu Es Mon Tresor Аими Сахара.

Также в моде оказались джинсы с необработанными краям, брюки светлых оттенков и одежда с добавлением эластичных волокон.

Ранее в мае редактор Who What Wear Алексия Вуйчич назвала купальники из 1980-х годов новым модным трендом лета. Так, актуальными стали изделия, фасон которых предполагает максимально открытую область бедер.

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