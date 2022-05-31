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8 минут назад

Названы самые модные платья на лето

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала самые модные платья на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы самые модные платья на лето
Фото: lenta.rulenta.ru

Так, специалист отметила, что актуальными станут вещи из атласной ткани, представленные в разнообразных расцветках: от пастельных до ярких тонов. Кроме того, в число главных трендов она внесла платья-рубашки, которые могут быть украшены принтами и перфорацией.

В то же время в списке популярных оказались корсетные платья, предметы гардероба с вырезами в различных частях, а также наряды в стиле 2000-х годов, оформленные завязками. При этом платья, связанные крючком, оказались, по мнению Алмазан, самой красивой модной одеждой. «Они одновременно могут выглядеть и романтично, и универсально», — пояснила журналистка.

Ранее в мае модный редактор Marie Claire Сара Хольцман в соавторстве с экспертами назвала самую модную джинсовую одежду 2022 года. Так, в данный список вошли брюки с завышенной талией и широкими штанинами, оверсайз-жакеты и юбки длины макси, напоминающие о трендах 1990-х годов.

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