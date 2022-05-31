Названы самые модные платья на лето

Модный редактор Glamour Элизабет Алмазан назвала самые модные платья на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Так, специалист отметила, что актуальными станут вещи из атласной ткани, представленные в разнообразных расцветках: от пастельных до ярких тонов. Кроме того, в число главных трендов она внесла платья-рубашки, которые могут быть украшены принтами и перфорацией.

В то же время в списке популярных оказались корсетные платья, предметы гардероба с вырезами в различных частях, а также наряды в стиле 2000-х годов, оформленные завязками. При этом платья, связанные крючком, оказались, по мнению Алмазан, самой красивой модной одеждой. «Они одновременно могут выглядеть и романтично, и универсально», — пояснила журналистка.