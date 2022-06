Звезды назвали российскую замену Chanel и Louis Vuitton

В свою очередь блогерша и стилистка Карина Нигай отметила, что всегда любила российские бренды, среди которых выделила Yuliawave, Yana Besfamilnaya, Sorelle, Say no more и Post Post Scriptum. Кроме того, о предпочитаемых отечественных марках рассказали модели Даша Клюкина и Вики Одинцова, а также гимнастка Самира Мустафаева. Так, среди них оказались Pure Charm, Lime, Fantome, Nude Story, 12Storeez, Rasario, 2mood и Level44.