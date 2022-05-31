Российский стилист назвал рабочие комбинезоны новым трендом

Эксперт отметил, что в моду входят разнообразные фасоны данных вещей: от нарядов в рабочем стиле до кэтсьютов (комбинезоны, которые плотно облегают силуэт, — прим. «Ленты.ру»). В подтверждение своих слов он прикрепил к публикации снимки стритстайл-образов с данным предметом гардероба, который демонстрировали модели Джиджи и Белла Хадид, а также супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер.