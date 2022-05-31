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4 часа назад

Российский стилист назвал рабочие комбинезоны новым трендом

Lenta.ru

Российский стилист Александр Рогов назвал комбинезоны новым трендом. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Российский стилист назвал рабочие комбинезоны новым трендом
Фото: lenta.rulenta.ru

Эксперт отметил, что в моду входят разнообразные фасоны данных вещей: от нарядов в рабочем стиле до кэтсьютов (комбинезоны, которые плотно облегают силуэт, — прим. «Ленты.ру»). В подтверждение своих слов он прикрепил к публикации снимки стритстайл-образов с данным предметом гардероба, который демонстрировали модели Джиджи и Белла Хадид, а также супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер.

«Классический комбинезон с длинными рукавами появился в 1919 году и изначально был функциональной униформой парашютистов. (...) В сентябре 1964 года комбинезон впервые появился на страницах Vogue. (...) Это было громкое модное заявление — через несколько месяцев комбинезоны стали трендом», — рассказал специалист об истории вещи.

Подписчики доброжелательно отнеслись к возрождению моды на подобные наряды. «Обожаю комбинезоны. Они всегда стильно смотрятся как со спортивной обувью, так и с милыми каблуками», «На высоких и тощих нравится», «Как раз купила в конце зимы джинсовый "рабочий" комбинезон — отлично смотрится с челси на массивной платформе», — писали они.

Мода,Белла Хадид,Александр Рогов,Джастин Бибер,
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