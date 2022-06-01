Пуловер в красную полоску для прохладных летних дней

Черно-белая тельняшка уже давно стала классикой, однако красная полоска пока не стала привычной и смотрится очень эффектно, особенно в летних образах. Отметим, что парижанки особенно любят пуловеры в красно-белую полоску и не случайно.

Такие пуловеры будут очень эффектно смотреться с джинсами и юбками. Образ можно дополнить кедами или кроссовками белого цвета, а также алыми туфлями. Пуловер в красно-белую полоску совсем не требует дополнения яркими аксессуарами, потому что сам по себе достаточно эффектен.