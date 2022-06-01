Блогерша перечислила портящие образ детали

Американская блогерша перечислила детали, которые способны испортить любой образ. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом americanthreads регулярно делится видео, в которых дает советы по поводу стиля. В последнем из них она рассказала о главных ошибках при составлении наряда. В первую очередь она порекомендовала отказаться от слишком облегающих предметов гардероба, поскольку подобная одежда демонстрирует все недостатки фигуры и визуально увеличивает вес.

Кроме того, по словам эксперта, удешевляют внешний вид бретели бюстгальтера, которые виднеются из-под вещей.

«Существует много способов, которые помогают спрятать лямки! Не пренебрегайте ими»,

— заявила она.

Вдобавок блогерша призвала зрителей чистить одежду от шерсти и волос перед каждым выходом из дома.

В список рекомендаций также попали аксессуары, без которых, по мнению юзерши, образ получается слишком заурядным.

«Используйте сумки, очки и другие украшения. Поверьте — это работает»,

— уточнила американка.