Какие цвета добавить в летние аутфиты

Ближе к лету люди начинают менять свои темные куртки на джинсовки и рубашки сочных цветов. Эти яркие оттенки на улицах города, бесспорно, поднимают настроение. В Marie Claire перечислили самые трендовые из них, которые зарядят эмоциями не только прохожих, но и тех, кто добавил эти цвета в свои аутфиты.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«То, что мы носим, сильно сказывается на нашем самоощущении. Фасон, ткань, цвет – все имеет значение. Психология цвета играет значительную роль в нашем мире. Та гамма, что нас окружает, отражается на нашем психическом и физическом состоянии»,

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– пишет Marie Claire.

Красный

Красный цвет заряжает авантюризмом, придает смелости неуверенным. Добавлять такой оттенок в свои образы стоит скромным и сдержанным людям. Алые оттенки отлично смотрятся в ситуациях, когда надо собраться с силами и проявить себя, а также там, где не хватает положительного заряда. Вещами огненных цветов нужно разбавлять аутфиты, когда настроение и силы на исходе. Это поможет обзавестись оптимистичным настроем.

Синий

Синие оттенки больше стимулируют мышление, чем воздействуют на эмоции. Но все же они помогают очистить разум и перезагрузиться. Этим летом особенно актуальны сизый, электрик и васильковый цвета. Аутфиты с добавлением именно таких акцентов помогут расслабиться и снять напряжение не только тем, кто их надел, но и окружающим.

Зеленый

Зеленый отличается своей свежестью и гармоничностью. Как окружающим, так и тем, кто выбрал его для образа, он передает спокойствие и чувство равновесия. Особенно сегодня актуальны оттенки майской зелени, яблока и тины. Если обстановка предвещает быть напряженной, то аутфит с зеленым цветом – свежий воздух в царстве хаоса.

Оранжевый и желтый

Оба солнечных цвета несут веселье, оптимизм и излучают дружелюбие и уверенность. Этим летом вещи и оранжевых, и желтых оттенков стоит надевать на торжественные мероприятия, свидания или вечеринки на природе.

Розовый