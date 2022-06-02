Что носить в офисе в жару: ответ стилиста

Часто офисные работники ломают голову, что надеть в жаркую летнюю погоду. Стилист Яна Гракова рассказала «ФедералПресс», каким должен быть офисный дресс-код в летнюю погоду.
«В жаркое летнее время в офисе лучше надевать светлую одежду, пастельных тонов. Отдавать предпочтение тканям коттон и лен. Есть «холодная шерсть», которая очень хорошо ведет себя в жару и может быть заменой тому же льну или хлопку», – отметила стилист.
Гракова рекомендует девушкам носить в офис платья слегка прилегающие или более свободного кроя. Принты на одежде должны быть приглушенными, лучше использовать однотонные ткани. Плечи стоит закрывать, рукав желательно выбирать по локоть. Ткань не должна просвечивать. Стоит отдавать предпочтения юбкам ниже колена.
«Брюки тоже не должны быть в обтяжку – свободного кроя. Ткань должна как будто бы держать форму. Босоножки более закрытые», – поделилась Гракова.
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