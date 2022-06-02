Что носить в офисе в жару: ответ стилиста

«В жаркое летнее время в офисе лучше надевать светлую одежду, пастельных тонов. Отдавать предпочтение тканям коттон и лен. Есть «холодная шерсть», которая очень хорошо ведет себя в жару и может быть заменой тому же льну или хлопку», – отметила стилист.