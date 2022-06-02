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1 час назад

Что носить в офисе в жару: ответ стилиста

РИА "ФедералПресс"

Часто офисные работники ломают голову, что надеть в жаркую летнюю погоду. Стилист Яна Гракова рассказала «ФедералПресс», каким должен быть офисный дресс-код в летнюю погоду.

Что носить в офисе в жару: ответ стилиста
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В жаркое летнее время в офисе лучше надевать светлую одежду, пастельных тонов. Отдавать предпочтение тканям коттон и лен. Есть «холодная шерсть», которая очень хорошо ведет себя в жару и может быть заменой тому же льну или хлопку», – отметила стилист.

Гракова рекомендует девушкам носить в офис платья слегка прилегающие или более свободного кроя. Принты на одежде должны быть приглушенными, лучше использовать однотонные ткани. Плечи стоит закрывать, рукав желательно выбирать по локоть. Ткань не должна просвечивать. Стоит отдавать предпочтения юбкам ниже колена.

«Брюки тоже не должны быть в обтяжку – свободного кроя. Ткань должна как будто бы держать форму. Босоножки более закрытые», – поделилась Гракова.

В мужском офисном гардеробе на жаркую погоду должны быть рубашки с длинным рукавом, а цвета и ткань одежды – светлые и легкие. Ранее в Marie Claire назвали самые модные знаки зодиака.

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