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2 часа назад

Перечислены удешевляющие образ женщины аксессуары

Lenta.ru

Стилистка Анна Рейес перечислила аксессуары, которые удешевляют внешний вид женщины. Ее TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Перечислены удешевляющие образ женщины аксессуары
Фото: unsplash.comunsplash.com

Юзерша с никнеймом anareyess__ отметила, что далеко не все декоративные элементы делают образ стильным. Так, эксперт не рекомендует носить много колец сразу — данный прием она назвала дурным тоном. По мнению специалистки, достаточно надеть три украшения, но не подряд.

Кроме того, Рейес посоветовала избегать плетеных браслетов из нитей, бисера и слишком пестрых украшений, которые принято сочетать друг с другом на одной руке. Обилие аксессуаров на запястьях, по мнению автора ролика, не подходит для девушек, которые хотят выглядеть элегантно и дорого.

По словам стилистки, головные уборы являются важной частью образа. Она подчеркнула, что многие женщины любят заимствовать у своих мужчин бейсболки и носить их на каждый день. Упомянутые аксессуары делают образ маскулинным и удешевляют его.

Ранее в мае стилистка Ши Уайтли перечислила предметы гардероба, которые придают женщине неряшливый вид. В список эксперта попали рубашки, футболки и джемперы, длина которых ниже линии бедер, а также вещи со слишком объемными рукавами. Кроме того, имиджмейкер рассказала, как правильно заправлять блузку в брюки и джинсы.

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