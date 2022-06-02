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2 часа назад

Российский стилист назвала откровенную одежду трендом лета

Lenta.ru

Российский стилист Ирина Степанова назвала откровенную одежду трендом лета 2022 года. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

Стилист назвала откровенную одежду трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, популярными в текущем сезоне станут наряды, оформленные вырезами в различных частях изделия. «Актуальны сейчас вырезы и разрезы — тренд на сексуальность только набирает обороты. При этом вырез теперь не только на груди, но и под ней, и даже на талии или спине», — пояснила стилистка. В то же время она посоветовала включить в гардероб мини-юбки любых фасонов и оттенков.

Кроме того, в моду войдет одежда с пайетками, бахромой и сеткой, которую Степанова порекомендовала сочетать с повседневными образами. Что касается цветов — следует выбирать небесно-голубой, ягодный, апельсиновый, пурпурный, желтый и мятный, отметила собеседница издания.

Ранее в мае российский стилист Юлия Литвиненко назвала вышедшую из моды летнюю одежду. К неактуальным изделиям специалистка отнесла ультракороткие шорты, джинсы скинни с потертостями, а также юбки-карандаши длиной до середины колена. «Они будут плохо смотреться на любой фигуре, потому что неправильно "режут" ноги», — пояснила Литвиненко.

Мода,Юлия Литвиненко,Ирина Степанова,
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