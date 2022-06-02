Стилист назвала откровенную одежду трендом лета

По словам специалистки, популярными в текущем сезоне станут наряды, оформленные вырезами в различных частях изделия. «Актуальны сейчас вырезы и разрезы — тренд на сексуальность только набирает обороты. При этом вырез теперь не только на груди, но и под ней, и даже на талии или спине», — пояснила стилистка. В то же время она посоветовала включить в гардероб мини-юбки любых фасонов и оттенков.