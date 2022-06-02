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1 час назад

Белла Хадид снялась в рекламе Balenciaga

Газета.Ru

Белла Хадид стала лицом рекламной кампании Balenciaga сезона "Осень 2022". Об этом сообщает Complex.

Белла Хадид снялась в рекламе Balenciaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бренд Balenciaga представил новую коллекцию, звездой которой стала Белла Хадид. Помимо нее в съемках принимали участие Ая Накамура, Кит Батлер, Абду Диоп, и другие. За съемку отвечала британский фотограф Надя Ли Коэн.

"Спасибо большого каждому, - написала Белла Хадид в Instagram. - Я до сих пор не могу поверить в это. Я люблю тебя Демна (Демна Гвасалия - креативный директор Balenciaga - "Газета.Ru") и всю команду Balenciaga".

В новую коллекцию бренда вошли объемные джинсы и куртки из денима, туфли с каблуком, напоминающим ножку фужера, сумка Lindsay с декором в виде ремня, ботильоны с массивным голенищем и другая одежда.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Айрис Лоу впервые стала лицом летней рекламной кампании Versace.

Мода,Демна Гвасалия,Белла Хадид,
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