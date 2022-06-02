Стилистка назвала необходимую для мужчин одежду

Индийская стилистка и модельер бренда Damensch Приянка Сагар назвала необходимую для мужчин базовую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

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По ее словам, основу данного гардероба составляют джинсы. «Деним прослужит вам всю жизнь. Выбирайте традиционные прямые или облегающие модели, которые одновременно функциональные и стильные», — отметила Сагар. При этом эксперт посоветовала сочетать их со спортивной курткой, рубашкой на пуговицах и коричневыми классическими туфлями.

Кроме того, модельер порекомендовала приобрести футболки белого цвета, а также данные изделия с круглым вырезом в нейтральных тонах. «Эти вещи просто необходимы, особенно если вы предпочитаете непринужденный и молодежный стиль», — заявила эксперт. В то же время Сагар включила в указанный список шорты, которые удобны в использовании во время летнего сезона, поскольку их легко очистить от загрязнений и они быстро сохнут после стирки.

Также стилистка внесла в перечень футболки поло и спортивные штаны. Первое изделие подходит тем, кто предпочитает сочетать классические образы с модными трендами, а второе — любителям комфорта и непринужденности в одежде.