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41 минуту назад

Стилистка назвала необходимую для мужчин одежду

Lenta.ru

Индийская стилистка и модельер бренда Damensch Приянка Сагар назвала необходимую для мужчин базовую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

Стилистка назвала необходимую для мужчин одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, основу данного гардероба составляют джинсы. «Деним прослужит вам всю жизнь. Выбирайте традиционные прямые или облегающие модели, которые одновременно функциональные и стильные», — отметила Сагар. При этом эксперт посоветовала сочетать их со спортивной курткой, рубашкой на пуговицах и коричневыми классическими туфлями.

Кроме того, модельер порекомендовала приобрести футболки белого цвета, а также данные изделия с круглым вырезом в нейтральных тонах. «Эти вещи просто необходимы, особенно если вы предпочитаете непринужденный и молодежный стиль», — заявила эксперт. В то же время Сагар включила в указанный список шорты, которые удобны в использовании во время летнего сезона, поскольку их легко очистить от загрязнений и они быстро сохнут после стирки.

Также стилистка внесла в перечень футболки поло и спортивные штаны. Первое изделие подходит тем, кто предпочитает сочетать классические образы с модными трендами, а второе — любителям комфорта и непринужденности в одежде.

В июне стилистка Ши Уайтли перечислила предметы гардероба, которые придают женщине неряшливый вид. Так, в данный список она внесла неправильно подобранные рубашки, футболки и джемперы. Кроме того, по мнению эксперта, образ также могут удешевить закатанные рукава.

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