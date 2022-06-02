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37 минут назад

Наталья Сергунина: К Московской неделе моды присоединятся площадки по всему городу

Партнерский материал

Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня.

К Московской неделе моды присоединятся площадки по всему городу
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, организаторы задействуют несколько площадок, главной из которых станет парк «Зарядье»: российским дизайнерам будет доступно не менее шести его локаций. Показы пройдут на Китайгородской стене, парящем мосту, в Северном тоннеле — эклектичной галерее в скандинавском стиле. Часть мероприятий запланирована в большом амфитеатре. Также в «Зарядье» разместится маркет, где будет представлено более 50 брендов, а в рамках деловой программы выступит около 80 спикеров — лидеров индустрии.

«Московская неделя моды расширяет географию проведения. К «Зарядью» присоединяются новые локации — площадки «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города. Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты», — сообщила Наталья Сергунина.

Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На ВДНХ в рамках Московской недели моды пройдут индивидуальные и коллективные показы, выступят артисты. Также организаторы проведут прямые трансляции показов из парка «Зарядье» на специально оборудованных экранах.

Тверская площадь превратится в своего рода индустриальный кластер, где гости познакомятся с полным циклом производства одежды — от эскиза до пошива. Заодно здесь организуют маркет с монобрендовыми магазинами и конкурс для студентов творческих вузов. Программу дополнят тематические дискуссии, которые помогут лучше ориентироваться в модной индустрии. Вечером посетителей ждут кинопоказы под открытым небом и выступления кавер-групп. Окружные фестивальные площадки «Московских сезонов» готовят мастер-классы и сценические программы для детей и взрослых.

Поддержат Московскую неделю моды и культурные институции города: музеи, выставочные залы, библиотеки, культурные центры, образовательные учреждения. Там пройдут просветительские мероприятия, экскурсии, кинопоказы и мастер-классы.

«Подобрать мероприятие по душе смогут как семьи с детьми, так и профессионалы индустрии. Благодаря поддержке города у представителей отрасли появилась возможность заявить о себе, презентовать новые коллекции, найти новых партнеров, клиентов, покупателей и заказчиков», — уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Подробная информация о мероприятии есть на официальном сайте проекта. Следить за ее событиями можно будет и онлайн. Например, трансляции показов дизайнеров в «Зарядье» пройдут в социальной сети «ВКонтакте» и на разных онлайн-платформах.

Мода,Алексей Фурсин,Наталья Сергунина,ВДНХ,Правительство Москвы,
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