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1 час назад

Прозрачная одежда станет трендом лета

Lenta.ru

Модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Прозрачная одежда станет трендом лета
Фото: Lenta.ruLenta.ruLenta.ruLenta.ru

Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами.

«Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.

В то же время популярность обретут джинсы с заниженной талией, костюмы белого цвета, а также плиссированные и мини-юбки, которым отдавали предпочтение модели в 1990-е годы. Кроме того, эксперты посоветовали обратить внимание на наряды и аксессуары неонового желтого оттенка, трикотажные, блестящие и оформленные шнурами и вырезами изделия.

Помимо этого, в моду войдет бельевой стиль и нарочитая женственность. Например, бюстгальтеры без косточек в качестве основной одежды и предметы гардероба в пастельных тонах, с цветочным принтом, тюлем и рюшами, заключили редакторы.

Мода,
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