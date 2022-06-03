Прозрачная одежда станет трендом лета

Модные редакторы Glamour Александра Фуллертон и Чарли Тизер перечислили главные тренды в одежде на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ruLenta.ru Lenta.ruLenta.ru

Специалистки отметили, что актуальными станут наряды из прозрачных тканей, которые можно сочетать с бюстгальтерами, топами и шортами.

«Возможно, эта тенденция лучше всего подойдет тем, кто хочет снова повеселиться после двух лет в спортивных костюмах», — заявили журналистки.

В то же время популярность обретут джинсы с заниженной талией, костюмы белого цвета, а также плиссированные и мини-юбки, которым отдавали предпочтение модели в 1990-е годы. Кроме того, эксперты посоветовали обратить внимание на наряды и аксессуары неонового желтого оттенка, трикотажные, блестящие и оформленные шнурами и вырезами изделия.