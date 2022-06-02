Модный бренд продал весь тираж маек благодаря Ратаковски

Австралийский модный бренд DISSH распродал весь тираж маек за один день благодаря кадрам папарацци, на которых запечатлена манекенщица и актриса Эмили Ратаковски. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о черном трикотажном топе модели Aria Black Knit Tank, стоимость которого составляет 69,99 доллара. Компания зафиксировала рекордное количество заказов на изделие после того, как в сети появились снимки Ратаковски, сделанные по прилете на кинофестиваль в Каннах. Супермодель попала в объектив фотографов в аэропорту: помимо упомянутого топа на ней были черные расклешенные брюки, кардиган и лоферы из коричневой кожи.

Как рассказали изданию представители DISSH, в тот же день все имеющиеся на складах экземпляры топа были раскуплены на сайте марки во всех возможных размерах. Бренд готовится перевыпустить данный товар в июне в качестве ключевого предмета новой трикотажной коллекции.