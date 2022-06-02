Российский стилист назвала лучшую одежду для офиса летом

Специалистка отметила, что для соблюдения дресс-кода и обеспечения собственного комфорта в жаркую погоду следует отдавать предпочтение нарядам из хлопка и льна светлых или пастельных тонов. Кроме того, стилистка порекомендовала девушкам выбирать юбки ниже колена, а также свободные платья из однотонных тканей с закрытыми плечами.