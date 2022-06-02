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1 час назад

Российский стилист назвала лучшую одежду для офиса летом

Lenta.ru

Российский стилист Яна Гракова назвала лучшую одежду для работы в офисе летом. Комментарий эксперта приводит «ФедералПресс».

Российский стилист назвала лучшую одежду для офиса летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка отметила, что для соблюдения дресс-кода и обеспечения собственного комфорта в жаркую погоду следует отдавать предпочтение нарядам из хлопка и льна светлых или пастельных тонов. Кроме того, стилистка порекомендовала девушкам выбирать юбки ниже колена, а также свободные платья из однотонных тканей с закрытыми плечами.

В свою очередь, мужчинам Гракова посоветовала составлять комплекты из штанов и рубашек с длинными рукавами.

«Брюки тоже не должны быть в обтяжку — свободного кроя. Ткань должна держать форму»,

— пояснила собеседница издания.

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