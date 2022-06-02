Российский стилист назвала лучшую одежду для офиса летом

Российский стилист Яна Гракова назвала лучшую одежду для работы в офисе летом. Комментарий эксперта приводит «ФедералПресс».
Специалистка отметила, что для соблюдения дресс-кода и обеспечения собственного комфорта в жаркую погоду следует отдавать предпочтение нарядам из хлопка и льна светлых или пастельных тонов. Кроме того, стилистка порекомендовала девушкам выбирать юбки ниже колена, а также свободные платья из однотонных тканей с закрытыми плечами.
В свою очередь, мужчинам Гракова посоветовала составлять комплекты из штанов и рубашек с длинными рукавами.
«Брюки тоже не должны быть в обтяжку — свободного кроя. Ткань должна держать форму»,
— пояснила собеседница издания.