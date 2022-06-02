Названы аксессуары, которые удешевляют образ девушки

Блогер из TikTok Ана Рейес рассказала, как не совершать ошибки при выборе аксессуаров. Об этом пишет The Sun.
Первый совет, который дает стилист Ана Рейес — не носить много колец. Она утверждает, что они могут выглядеть дешево и безвкусно, особенно когда на каждом пальце их несколько. Лучше надеть сет из трех колец и распределить их между пальцами. Второй образ, которого Ана предлагает избегать, — футболка большого размера. По ее мнению, она выглядит слишком неаккуратно.
Стилист также посоветовала не носить много браслетов, особенно из ткани, с бисером и другими дополнениями. Последний совет, который дала блогер, — избегать кепок. Она относит их к мужским головным уборами, которые женщины должны избегать, чтобы выглядеть элегантно. Ранее в соцсетях объяснили, чем мыть электрическую плиту.