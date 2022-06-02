Названы аксессуары, которые удешевляют образ девушки

Первый совет, который дает стилист Ана Рейес — не носить много колец. Она утверждает, что они могут выглядеть дешево и безвкусно, особенно когда на каждом пальце их несколько. Лучше надеть сет из трех колец и распределить их между пальцами. Второй образ, которого Ана предлагает избегать, — футболка большого размера. По ее мнению, она выглядит слишком неаккуратно.