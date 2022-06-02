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24 минуты назад

Стилист Уитли назвала вещи, которые придают девушкам неряшливый вид

Газета.Ru

Повседневная одежда в некоторых случаях может выглядеть на девушках неряшливо - о том, как этого избежать, рассказало издание The Sun со ссылкой на стилиста Шиа Уитли.

Стилист назвала вещи, которые придают девушкам неряшливый вид
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, по ее мнению, джемпер оверсайз — не лучший выбор для образа, особенно если его длина ниже поясницы. Для того, чтобы исправить неряшливый образ, следует воспользоваться ремнем. Просто следует обернуть его вокруг талии, а затем подоткнуть джемпер, чтобы он выглядел более коротким.

Еще одна проблема — слишком длинные рукава. Их укоротить можно так же, как и джемпер - но нужно резинкой для волос вместо ремня. Ошибкой будет и неправильно закатать рукава рубашки. Их нужно не подтягивать так, чтобы они снова упали вниз, а, расстегнув манжету, аккуратно их завернуть. По словам стилиста, многие девушки неправильно заправляют рубашки, делая свой образ неаккуратным: линия застежки рубашки должна совпадать с линией застежки брюк.

И последнее, на что стоит всегда обращать внимание, — качество тканей. При выходе из дома следует выглядеть, как с иголочки и прогладить весь наряд. Уитли также не советует брать вещи из мнущихся материалов, чтобы не выглядеть плохо в конце дня. Ранее стилист Макхейл назвала идеальное платье для любого типа фигуры.

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