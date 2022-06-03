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2 часа назад

5 мифов о бюстгальтере, которые мешают найти идеальную модель

Passion.ru

Тема нижнего белья всегда вызывала много споров и дискуссий. Носить или не носить — вот в чем один из главных вопросов. Ходят разные слухи: кто-то утверждает, что белье должно быть исключительно из натуральных материалов, кто-то яро доказывает, как важно снимать бюстгальтер на ночь, а для кого-то ношение лифа вовсе провоцирует рак. Об этих и других мифах мы поговорили с Викторией Янчевской, основательницей российского бренда женского белья Yanchevskaya.

5 мифов о бюстгальтере, которые мешают найти идеальную модель
Фото: Passion.ruPassion.ru

Миф 1. Белье должно быть из хлопка

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Конечно, хлопок — это качественный и проверенный материал, однако не стоит делать свой выбор только в пользу него. Помимо хлопка, есть и другие, не менее комфортные ткани, в том числе и синтетические, которые будут не только приятны к телу, но к тому же позволят коже дышать в жаркую погоду. Хлопковое белье, к примеру, будет накапливать влагу в жару — а это не очень приятно, поэтому нужно выбирать материалы, исходя из погодных условий и вашего самоощущения.

Миф 2. Ношение бюстгальтера провоцирует рак груди

Нет никакой связи между ношением бра и раком молочной железы — и это доказывает множество научных исследований. Наследственность, нарушение гормонального фона женщины, возраст и неправильный образ жизни — вот основные причины появления заболевания. Но использование бюстгальтера в этот список не входит, кроме тех случаев, когда он подобран неправильно.

Миф 3. Без бюстгальтера грудь обвиснет

Бытует мнение, что под воздействием силы тяжести грудь постепенно растягивается и теряет свою форму — и это один из самых распространенных мифов. На самом же деле все наоборот: мышцы груди ослабевают из-за постоянной поддержки в виде бюстье, а не от веса молочных желез. Более того, многочисленные исследования показывают, что на самом деле дополнительная поддержка груди нужна изредка.

Миф 4. Бюстгальтер с косточками вреден для здоровья

Многие говорят, что косточки наносят вред здоровью, однако это тоже большое заблуждение. Косточки в чашечках и в поясе нужны для того, чтобы распределить нагрузку на стан и бретели бюстгальтера. Главное — правильно подобранный качественный бюстгальтер, косточки которого никак не должны врезаться в кожу.

Миф 5. Одна модель на все случаи жизни

Конечно, это не так. Одного бюстгальтера, да и двух, и трех не может быть достаточно. Для всех случаев жизни необходимы разные модели белья. На каждый день нужно комфортное белье с хорошей плотной чашкой, на выход — нарядная модель из эффектного материала, для путешествий — лифы с легким поддерживающим эффектом из мягких тканей, а для спорта — плотно облегающие топы.

Нижнее белье способно поднимать настроение, так что не стоит пренебрегать тем, чтобы оно радовало глаз. Сексуальный комплект порой способен подарить больше эмоций, чем обнаженное тело.

Мода,Виктория Янчевская,
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