Перечислены портящие образ женщины сочетания в одежде

Стилистка перечислила устаревшие модные правила, портящие образ женщины. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом sisterguidetostyle выделила три сочетания в одежде, которых не стоит придерживаться. По мнению эксперта, нет необходимости подбирать аксессуары в тон обуви. Взамен, следует обратить внимание на акцентные модели сумок с принтами, которые сделают образ необычным, добавила она.

Девушка упомянула, что многие стилисты не советуют сочетать черный цвет с коричневым или синим. По ее словам, это заблуждение, которое она развенчала, надев синее мини-платье с черным жакетом и дополнив наряд сумкой шоколадного цвета.

«Я бы порекомендовала забыть это правило. На основе этих оттенков можно создать много стильных образов»,

— отметила автор ролика.

Кроме того, стилистка советует сочетать летящие платья и спортивную обувь, вопреки предостережениям коллег.

«Кеды — лучший способ сделать образ непринужденным и комфортным»,