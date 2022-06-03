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12 минут назад

Перечислены портящие образ женщины сочетания в одежде

Lenta.ru

Стилистка перечислила устаревшие модные правила, портящие образ женщины. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Перечислены портящие образ женщины сочетания в одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом sisterguidetostyle выделила три сочетания в одежде, которых не стоит придерживаться. По мнению эксперта, нет необходимости подбирать аксессуары в тон обуви. Взамен, следует обратить внимание на акцентные модели сумок с принтами, которые сделают образ необычным, добавила она.

Девушка упомянула, что многие стилисты не советуют сочетать черный цвет с коричневым или синим. По ее словам, это заблуждение, которое она развенчала, надев синее мини-платье с черным жакетом и дополнив наряд сумкой шоколадного цвета.

«Я бы порекомендовала забыть это правило. На основе этих оттенков можно создать много стильных образов»,

— отметила автор ролика.

Кроме того, стилистка советует сочетать летящие платья и спортивную обувь, вопреки предостережениям коллег.

«Кеды — лучший способ сделать образ непринужденным и комфортным»,

— подчеркнула она.

Мода,
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