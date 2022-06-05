Новинки и модные тренды маникюра на 2023 год

Элегантный матовый маникюр подходит девушкам любого возраста и статуса. Модные тенденции 2023 года представлены в самых красивых вариациях. Идей для оформления ноготков тысячи, выбор только за вами. С лучшими вариантами можно ознакомиться на фото.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Модные тенденции матового маникюра

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Для любой девушки, стремящейся быть привлекательной везде и всегда, маникюр имеет первостепенное значение. Кто-то следует классическим взглядам на эстетику пальцев, а кто-то следит за новостями из мира нейл-индустрии, стараясь попробовать самые популярные тренды. В 2023 году в топ популярных нейл-дизайнов вошел матовый маникюр. Такое покрытие придает глубину выбранному цвету и освежает дизайн ноготков в виде тематических иллюстраций, оригинальных принтов и изящных элементов декора.

В модные тенденции входит тандем с градиентом. Такой эффект придает женскому образу шарм, подчеркивая утонченность и чувство стиля. Невероятные переходы оттенков всегда выглядят изысканно и лаконично. Вы можете посещать с таким маникюром любое мероприятие — он уместен всегда.

Матовый френч особенно эстетично и соблазнительно смотрится в союзе с пастельным и нюдовым фоном. Сегодняшний мир нейл-арта позволяет отказаться от классики и сделать ставку на необычную форму «улыбки». В моде диагональ или V-образная форма. Также актуально будет добавить камушки, бусинки и горошек.

Матовые ногти, украшенные драгоценными камнями, — отличный выбор как для повседневного образа, так и для вечернего выхода в свет. Добавляйте эти удивительные элементы декора, чтобы выглядеть ярко и стильно. Также в моде камифубуки — маленькие пайетки разного размера и цвета. Они способны сделать любой дизайн восхитительным.

Особое восхищение всегда вызывает матовый дизайн с цветочными узорами. Цветы отлично смотрятся на ноготках любой длины, такой маникюр способен сделать любой образ восхитительным. В качестве основы рекомендуется выбирать нежные тона. Что касается рисунка, в моде фиалки, васильки, розы, пионы и ромашки.

Если хотите что-то более изящное, можно попробовать добавить паутинку. Она будет смотреться на матовой поверхности лаконично и современно. Этот креативный дизайн подойдет для похода в кино, на свидание и даже на деловую встречу. Разнообразить его можно с помощью фольги, хрустальной крошки pixie, втирки и жидкого глиттера.

Интересно смотрится также тандеме с техникой «слеза единорога». Этот маникюр носит второе название «жидкий металл». Воплотить в реальность такое оформление ноготков очень просто, справится даже новичок в домашних условиях. Нарисуйте на ногтях капельки, возьмите фольгу понравившегося цвета и закрепите ее сверху, опустите ногти в лампу и снимите фольгу. Великолепный дизайн готов, наслаждайтесь!

Лучшие оттенки для матового маникюра

Цветовая палитра не имеет никаких ограничений — выбор будет зависеть только от ваших вкусов. Не бойтесь экспериментировать и выбирать красочные цвета. Любительницам нежного дизайна переживать также не стоит — в 2023 году в списке модных трендов нюдовые и пастельные тона.

Красный

Матовое покрытие смягчает цвет страсти, делая его более сдержанным и спокойным. Красные тона в сочетании с белым, бежевым, черным, золотым и серебряным делают матовые ногти еще более эффектными. Изысканный вариант — украсить поверхность стразами, бусинками, пузырьками, узорами, геометрией, кружевом или паутинкой.

Черный

Этот цвет выглядит потрясающе сам по себе. Дерзким модницам понравятся однотонный вариант или дизайн «негативное пространство». Особенно красиво и изысканно получается чередование топовых покрытий с разной степенью блеска. Еще одно хорошее предложение — сделать ставку на матовые ногти, украшенные акриловой пудрой, стразами, глиттером, художественным орнаментом, надписями, принтами и жемчугом.

Белый

Матовые ногти, окрашенные в белый цвет, очень шикарны и подходят ко всем стилям одежды, от повседневного и этнического до рабочего и вечернего. Также белый гель-лак будет идеальным фоном для нейл-арта с наклейками, узорами, абстракцией, омбре, завитушками и блестками.

Бежевый

Спокойные нюдовые тона любимы многими женщинами. Матовое бежевое покрытие идеально подходит для ногтей любой длины. Чтобы внести немного контраста, можно добавить игривую геометрию, нежные узоры или блестки. Чередование глянцевой и матовой отделки в сочетании с яркими цветами и блестящими деталями добавит дизайну элегантности. В любом выполнении этот вариант будет смотреться обворожительно.

Розовый

Великолепие оттенков розового заключается в их многогранности и неподражаемой нежности. Симпатичные рисунки и надписи придают маникюру оригинальности, а необычные нейл-техники отражают насыщенность и глубину выбранного цвета. В моде фуксия, амарантовый, абрикосовый, лавандовый и лиловый.

Синий

Смотрится оригинально и стильно, с ним ваш образ приобретет нотку волшебства и шарма. Особое внимание он привлекает в технике лунного маникюра, омбре и стемпинга. Такой дизайн с первого взгляда влюбляет в себя красотой. Маникюр пользуется большим спросом в зимний период, но в теплые месяцы года он будет смотреться не менее круто.

Актуальная форма ногтей для матового маникюра

Тренды нейл-мира меняются каждый сезон. Техники, цветовая палитра, иллюстрации, которые были актуальны вчера, сегодня уже могут казаться некрасивыми. Но не всегда модные тенденции подходят каждому человеку. В маникюре важную роль играет правильно подобранная форма ногтей.

Миндаль

Любимый вариант селебрити и инфлюэнсеров. Ногти в данном варианте имеют слегка заостренный и закругленный вид на кончиках. У них есть несколько достоинств — они смотрятся очень женственно и сексуально, делают пальцы зрительно более тонкими. Но эту форму могут позволить себе носить не все женщины. Она хорошо сочетается с длинными ногтями. Поэтому дамы, которые занимаются физическими нагрузками или постоянными домашними заботами, должны отдать предпочтение другой форме.

Миндаль в матовом исполнении восхитительно смотрится с глубоким оттенком маникюра. Это может быть синий, шоколадный или темно-фиолетовый. Овал

Эта форма считается самой естественной. Овал визуально делает пальцы стройнее и придает им нежный вид. Здесь предпочтительна короткая длина ногтей. Поддержание такой формы практически беспроблемно, а цвет можно выбирать любой — каждый оттенок матового топа будет прекрасен, в том числе неон, кофейный и глиттер.

Квадрат

Такая форма прекрасно смотрится даже на короткой или средней длине. Она будет выглядеть модно и современно, не усложнит выполнение домашних дел. Есть только одна небольшая проблема: квадрат зрительно делает пальцы шире и короче. Поэтому такую форму лучше выбирать тем, у кого от природы изящные ручки. Более мягкая альтернатива данной формы — округлый квадрат. Она смотрится не менее привлекательно.

Остроконечная

Instagram-тренд, который актуален на праздничных мероприятиях, но не так распространен для повседневного образа. Это более заостренный и решительный вариант миндалевидной формы. Нейл-мастера рекомендуют выбирать его дамам с тонкими пальцами и длинными ногтями. В этом дизайне феноменально будут смотреться ногти в ярких тонах и с добавлением броских элементов декора.

Балерина

Модификация предыдущей формы, ее выбирают модницы с длинными ноготками. Она подходит исключительно обладательницам крепких ногтевых пластин. В тандеме с матовым топом смотрится шикарно и эпатажно. Нейл-мастера советуют выбирать голубой, оливковый, персиковый и абрикосовый цвет в качестве основы.

Новинки дизайна матового маникюра на 2023 год с фото

Универсальность матового маникюра и возможности создания неповторимого, благородного стиля завораживают. Иногда самые простые элементы декора или очень простой дизайн под матовым покрытием начинает играть по-новому. Модные новинки 2023 года приятно удивят каждую леди.

В модные тенденции вошли вензеля. Такой дизайн делает женские ручки изящнее и элегантнее. Это современное и стильное решение, которое больше походит для зимнего или осеннего сезона, выглядит уютно и эстетично. В качестве основы лучше выбрать кофейный, серый, бежевый, черный или бордовый цвет.

В новинки также вошла абстракция. Она пользуется спросом у дам из-за своих странных рисунков. Узоры на ногтях не поддаются объяснению, иногда они кажутся сумасшедшими. Данный прием актуально сочетать с геометрией. Креативные фигурки разной формы и размера станут невероятным дополнением к замысловатому нейл-арту.

С нежной матовой отделкой прекрасно сочетаются сетчатая черная вуаль или ажурное кружево. Нейл-мастера рекомендуют отдавать предпочтение светлым пудровым тонам: телесному, молочному, розовому. Для создания эксклюзивного узора можно использовать кусочки кружевной ткани в объемном исполнении, готовые трафареты или наклейки для начинающих.

Новомодный тренд — «deep design». Это нетривиальный вариант оформления матового маникюра, где мастера используют трафареты для создания прозрачного силуэта, который оставляют прозрачным. Но есть второй вариант — силуэт окрашивают контрастным оттенком или делают его объемным. Такой вид оформления ногтей встречается редко, поэтому ваши руки всегда будут привлекать взгляды прохожих

Очень актуально стало сочетать матовый дизайн с мультяшными героями. Они придают образу девушек игривый и забавный вид. Здесь можно использовать как яркие оттенки, так и нежные. Попробуйте нанести желтых птенчиков на серый фон или Микки Мауса на розовый — будет смотреться нежно. Интересно выглядят рисунки с Пикачу, Винни Пухом, Томом и Джерри, Спанч Бобом и Патриком. Смешным и веселым будет казаться маникюр с миньонами и смайликами. Такое оформление ноготков всегда будет радовать свою обладательницу.

Еще одна крутая новинка — дизайн в стиле перепелиных яиц. Это необыкновенное решение, которое покорило модные тенденции 2023 года. На матовую основу наносят мелкие крапинки в хаотичном порядке. Рекомендуется, чтобы цвет основы соответствовал цвету перепелиных яиц, но всегда можно отойти от классики и сделать что-то креативное. Вы можете смело выбирать горчичный, оранжевый, зеленый, фиолетовый или розовый в качестве подложки. Эффект все равно будет потрясающим.