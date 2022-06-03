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1 час назад

Стилист назвала самые модные свадебные платья на лето

Lenta.ru

Российский стилист Марина Рысева назвала самые модные свадебные платья на лето 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Газета.Ru».

Стилист назвала самые модные свадебные платья на лето
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актуальными в текущем сезоне станут изделия длины мини с небольшим количеством деталей или пышные с бантом, отметила специалистка. При этом, по ее словам, в течение последних нескольких лет данный праздничный наряд рассматривается с точки зрения возможности его дальнейшего использования.

«Несоразмерные рюши, подолы и обилие декора уходят на задний план, их опережают минималистичные силуэты и чистые линии, подчеркивающие тело и черты лица»,

— пояснила собеседница издания.

Кроме того, стилистка посоветовала выбирать цвет свадебного платья, руководствуясь оттенком собственной кожи. Также для составления стильного образа необходимо приобрести подходящие туфли и аксессуары, заключила Рысева.

Мода,
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